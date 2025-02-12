Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан призвал отменить санкции против России

Орбан: антироссийские санкции ЕС в области энергетики нужно отменить
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Европейские санкции, направленные против России в области энергетики, необходимо отменить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Энергетические санкции необходимо отменить», - подчеркнул политик.

По мнению главы венгерского кабмина, источники энергоносителей для экономики Европы необходимо освободить от ограничений.

До этого Оран заявлял, что Венгрия выступает против антироссийских санкций, поскольку они невыгодны для Будапешта, Венгрия пострадала от них больше, чем Россия.

Орбан напомнил, что Венгрия достигла договоренности с Европейской комиссией по вопросу энергетической безопасности в обмен на поддержание Будапештом антироссийских санкций.

Кроме того, венгерский премьер ранее отмечал, что Европейский союз обязывает его публично осуждать «российскую агрессию». Орбан также подчеркивал, что Трамп за две недели пребывания у власти перевернул мировой порядок, приостановив поддержку Украины и проведя ряд реформ.

Ранее Орбан заявил, что «торнадо Трампа» перевернуло все с ног на голову в Брюсселе.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами