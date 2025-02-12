Орбан: антироссийские санкции ЕС в области энергетики нужно отменить

Европейские санкции, направленные против России в области энергетики, необходимо отменить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Энергетические санкции необходимо отменить», - подчеркнул политик.

По мнению главы венгерского кабмина, источники энергоносителей для экономики Европы необходимо освободить от ограничений.

До этого Оран заявлял, что Венгрия выступает против антироссийских санкций, поскольку они невыгодны для Будапешта, Венгрия пострадала от них больше, чем Россия.

Орбан напомнил, что Венгрия достигла договоренности с Европейской комиссией по вопросу энергетической безопасности в обмен на поддержание Будапештом антироссийских санкций.

Кроме того, венгерский премьер ранее отмечал, что Европейский союз обязывает его публично осуждать «российскую агрессию». Орбан также подчеркивал, что Трамп за две недели пребывания у власти перевернул мировой порядок, приостановив поддержку Украины и проведя ряд реформ.

Ранее Орбан заявил, что «торнадо Трампа» перевернуло все с ног на голову в Брюсселе.