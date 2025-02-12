В Совбезе отвергли возможность влияния выборов в США на ядерную доктрину РФ

Шойгу: президентские выборы в США никак не повлияют на ядерную доктрину России

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что выборы президента в США никак не могут повлиять на ядерную доктрину РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе своего рабочего визита в Казахстан Шойгу подчеркнул, что ядерная доктрина обеспечивает безопасность России и ее соседей. По его словам, страна будет реагировать необходимым образом на изменения во внешней политике США по мере совершения американской стороной реальных шагов. По мнению Шойгу, изменения в политике США с приходом к власти Дональда Трампа можно назвать в какой-то части революционными.

Секретарь Совбеза РФ также отметил, что отношения России и Казахстана не могут зависеть от выборов в США, поскольку имеют глубокие корни.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем.

До этого заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ) Ричард Джонсон заявил, что минобороны США допускает увеличение размера ядерного арсенала и расширение программы модернизации атомного комплекса.

По его мнению, страна должна быть готова скорректировать программу на ближайшую и среднесрочную перспективу при необходимости. Это также касается доктрины, боеготовности и состава ядерных сил.

Ранее стало известно о вероятном наращивании ядерного арсенала Россией.