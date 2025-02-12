В МИД РФ обеспокоены ходом выполнения договоренностей между Израилем и ХАМАС

Россия обеспокоена ходом выполнения договоренностей между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом, передает РИА Новости.

«Стороны обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей <...>, израильское руководство вместе с американскими представителями угрожает возобновить военную операцию, и, конечно, это будет очень-очень печально», — сказал глава МИД РФ.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

С тех пор Израиль и ХАМАС провели уже несколько обменов. При этом 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.