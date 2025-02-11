Грузия отказалась выполнять призыв Совета Европы о новых выборах в парламент

Депутат Гордуладзе: Грузия не будет выполнять призыв СЕ о выборах в парламент

Власти Грузии отказались выполнять призыв Совета Европы провести новые выборы в парламент из-за непризнания их результатов оппозицией. Об этом сообщает газета «Взгляд». Председатель комитета парламента республики по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе посоветовал европейским политикам обращаться с подобными требованиями к собственным гражданам.

«Мы не хотим выполнять чьих-то указаний. Это время завершилось. 70 лет нам указывала Москва. Все, больше указания из других столиц мы не будем выполнять, если они не отвечают интересам народа Грузии», — сказал Гордуладзе.

Он подчеркнул, что выборы, прошедшие 26 октября 2024 года, «должны признать все, поскольку они были демократичными».

В конце января Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Тбилиси в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ выразили уверенность, что Грузия не станет «игрушкой» Запада.