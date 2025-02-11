Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузия отказалась выполнять призыв Совета Европы о новых выборах в парламент

Депутат Гордуладзе: Грузия не будет выполнять призыв СЕ о выборах в парламент
close
РИА Новости

Власти Грузии отказались выполнять призыв Совета Европы провести новые выборы в парламент из-за непризнания их результатов оппозицией. Об этом сообщает газета «Взгляд». Председатель комитета парламента республики по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе посоветовал европейским политикам обращаться с подобными требованиями к собственным гражданам.

«Мы не хотим выполнять чьих-то указаний. Это время завершилось. 70 лет нам указывала Москва. Все, больше указания из других столиц мы не будем выполнять, если они не отвечают интересам народа Грузии», — сказал Гордуладзе.

Он подчеркнул, что выборы, прошедшие 26 октября 2024 года, «должны признать все, поскольку они были демократичными».

В конце января Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Тбилиси в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ выразили уверенность, что Грузия не станет «игрушкой» Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами