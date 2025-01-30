«Оскорбительные требования». Грузинская делегация покидает ПАСЕ

Грузия приостановила участие в ПАСЕ после резолюции с требованием новых выборов

Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Грузии в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Грузия не пошла на поводу у ПАСЕ

Днем 29 января ПАСЕ приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации. Однако в Совете Европы потребовали освободить «политических заключенных» и провести новые парламентские выборы в республике до апреля. До тех пор права делегации решили ограничить.

Власти Грузии сочли такое решение неприемлемым. Глава парламентской делегации Теа Цулукиани объяснила, что республика сохранит статус члена организации, однако прекращает участие в ПАСЕ . Продолжение работы, объяснила она, означало бы предательство интересов правящей партии «Грузинская мечта» и большинства жителей страны.

«Полномочия делегации парламента Грузии нового созыва были вынесены на окончательное голосование и признаны несколько минут назад. Однако документ, признающий полномочия, сопровождается оговорками. Многие оговорки для нас неприемлемы, поскольку они несправедливы и безосновательны», — заявила Цулукиани.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал решение ПАСЕ абсурдным. По его словам, оно свидетельствует о кризисе в европейской бюрократии.

«Грузия рассмотрит возвращение в ПАСЕ при условии, если будут пересмотрены оскорбительные для грузинского государства требования»,

— подчеркнул премьер.

Он обратил внимание на несообразность резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о проведении парламентских выборов в Грузии.

«Нашу делегацию подтвердили, чем признали результаты выборов, и там же заявили, что если до апреля не состоятся выборы, то упразднят нашу делегацию», — резюмировал Кобахидзе.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября 2024 года. Победу одержала выступающая за сохранение отношений с Россией партия «Грузинская мечта», она набрала 53,93% голосов. Около 38% голосов получили четыре оппозиционные партии, они отказались признавать результаты волеизъявления жителей страны. Членов оппозиции поддержала и бывший президент республики Саломе Зурабишвили. В декабре она уступила кресло главы государства Михаилу Кавелашвили, но пообещала добиваться отмены результатов выборов.

По примеру России и Азербайджана

Грузия стала третьей страной из бывшего СССР, приостановившей работу своей делегации в ПАСЕ. В марте 2022 года работать с ассамблеей отказалась Россия.

«Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях»,

— заявлял тогда сенатор Александр Башкин.

По его словам, решение приняли из-за антироссийской направленности организации. Глава делегации в ПАСЕ Петр Толстой уточнял, что РФ может денонсировать соглашение и покинуть ассамблею.

Год назад работу в организации приостановила азербайджанская делегация.

«Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», — объяснили в январе 2024 года представители республики.

Белоруссия вовсе никогда не состояла в Совете Европы.

«Парламентская ассамблея Совета Европы берет на себя большую ответственность, отказываясь сотрудничать с парламентом Беларуси и переводя это сотрудничество в плоскость отношений Парламентской ассамблеи с белорусскими политическими партиями и политизированными неправительственными организациями», — высказывались на тему взаимоотношений с ПАСЕ в МИД республики.

Накануне вице-спикер грузинского парламента Теа Цулукиани заявляла о «красных линиях» для ПАСЕ. По ее словам, власти не будут обсуждать возможное освобождение бывшего президента Михаила Саакашвили и пересматривать итоги парламентских выборов.