В Грузии обвинили Запад в том, что он допустил конфликт на Украине

Кобахидзе обвинил Запад в том, что он допустил конфликт на Украине

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил страны Запада в том, что они не работают над прекращением боевых действий на Украине. Об этом грузинский премьер сказал в интервью Die Weltwoche.

По его словам, «у многих вызывает потрясение» то, что «никто не думал о завершении или недопущении конфликта на Украине».

Кобахидзе добавил, что участникам конфликта нужно было приложить все усилия для того, чтобы избежать военных действий.

Незадолго до этого Кобахидзе заявил, что не видит возможности для восстановления дипломатических отношений с Россией и что Москва нарушает территориальную целостность республики.

В январе Кобахидзе заявил, что готов к перезагрузке отношений с США после прихода Трампа к власти. Он отметил, что последние несколько лет были непростыми во всем мире, в том числе и в Грузии.

Ранее премьер Грузии назвал виновных в конфликте на Украине.