Песков прокомментировал угрозы Нетаньяху возобновить военные действия в Газе

Кремль рассчитывает, что Израиль и ХАМАС будут выполнять условия перемирия и освободят заложников. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Следим, надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства и что люди будут отпущены», — пояснил Песков.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

С тех пор Израиль и ХАМАС провели уже несколько обменов. При этом 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.