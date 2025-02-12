В Кремле рассказали подробности о возвращении Фогеля в США

Песков заявил, что США и Россия договорились обменять Фогеля на россиянина

Американец Марк Фогель, вернувшийся в США, обменян на гражданина России, который в ближайшее время прибудет на родину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, в результате контактов было освобождение Фогеля и одного из граждан России, который в местах лишения свободы в США. Он будет на днях возвращен в Россию», — сказал представитель Кремля.

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Фогель на встрече с Трампом появился с банкой пива в руках.