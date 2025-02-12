Иран отказался от переговоров с США из-за давления Трампа

Иранская сторона не согласна вести переговоры с Соединенными Штатами, поскольку Вашингтон не понимает языка дипломатии. Об этом заявил представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Переговоры — стратегия, которой Иран всегда придерживался... однако у переговоров есть свои условия. Переговоры с позиции силы нельзя назвать переговорами. Нельзя говорить о переговорах, когда речь идет о «максимальном давлении»» , — заявил он.

Представитель иранского правительства добавил, что американская сторона предлагает Тегерану переговоры с позиции силы.

До этого агентство Reuters писало, что Иран предупредил Организацию Объединенных Наций об угрозе применения силы со стороны президента США Дональда Трампа и заявил, что будет защищаться.

8 февраля Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам. Американский лидер добавил, что для него это более предпочтительный вариант развития событий, чем бомбардировки Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран ищет способы ускорить создание ядерного оружия.