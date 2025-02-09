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Трамп признался, что не хочет «бомбить» Иран

Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном
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Marco Bello/Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что предпочел бы заключить с Ираном сделку вместо начала военных действий. Глава государства высказался об отношениях Вашингтона и Тегерана в интервью газете The New York Post.

«Я хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам», — сказал он.

Американский лидер добавил, что для него это более предпочтительный вариант развития событий, чем бомбардировки Исламской Республики.

Как отметил Трамп, соответствующая сделка позволила бы предотвратить атаки Израиля на Иран. Президент выразил надежду, что Тегеран откажется от своих нынешних планов, и в то же время отказался раскрывать какие-либо детали возможных переговоров.

«Я не могу сказать, потому что это слишком жестко», — ответил глава государства на вопрос, что именно он мог бы предложить Исламской Республике в обмен на соглашение.

3 февраля издание Foreign Affairs написало, что действующий американский лидер может разрешить Израилю наносить удары по ядерным объектам в Иране. По информации журналистов, Трамп примет такое решение, если его попытка сдержать ядерную программу Исламской Республики окажется провальной.

Ранее в Иране оценили возможность начала переговоров с США по ядерной сделке.

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