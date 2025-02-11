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Иран пригрозил последствиями в ответ на возможное применение силы Трампом

Reuters: Иран предупредил ООН, что ответит на применение силы Трампом
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Иран предупредил Организацию Объединенных Наций об угрозе применения силы со стороны президента США Дональда Трампа и заявил, что будет защищаться. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на письмо постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, адресованное Совету Безопасности ООН.

В обращении дипломат указал на высказывания Трампа о том, что глава Белого дома предпочел бы заключить сделку, которая не позволит Тегерану получить ядерное оружие, а не бомбить страну.

«Эти безрассудные и подстрекательские заявления грубо нарушают международное право и Устав ООН», — отметил Иравани.

Посол подчеркнул, что любой акт агрессии «будет иметь серьезные последствия, за которые США будут нести полную ответственность».

«Иран будет решительно защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы от любых враждебных действий», — добавил Иравани.

8 февраля Дональд Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам. Американский лидер добавил, что для него это более предпочтительный вариант развития событий, чем бомбардировки Ирана.

В начале февраля журнал Foreign Affairs писал, что Трамп в случае неудачи в вопросе сдерживания иранской ядерной программы может разрешить Израилю ударить по ядерным объектам на территории республики.

Ранее сообщалось, что Иран ищет способы ускорить создание ядерного оружия.

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