В Швеции назвали поддержку Украины первоочередной внешнеполитической задачей

Помощь Украине является первоочередной внешнеполитической задачей правительства Швеции. Об этом говорится в декларации кабинета министров, представленной главой МИД Марией Мальмер Стенергард, передает ТАСС.

«Швеция увеличивала свою поддержку Украины с каждым годом войны», — говорится в документе.

Отмечается, что общая сумма помощи со стороны Швеции с начала конфликта составляет около $6,44 млрд.

В январе министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм выделит Украине самый крупный с 2022 года пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.

До этого Пол Йонсон заявил, что на Украине присутствуют представители управления материально-технического снабжения Министерства обороны Швеции. Глава Минобороны Швеции не исключил возможность обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинской территории. До этого газета The Telegraph выяснила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку войск двух стран на Украину.

Ранее экс-военный заявил, что армию Украины снабжают взрывоопасным оружием.