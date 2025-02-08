Глава Пентагона призвал Украину «как можно скорее» закончить конфликт

Глава Пентагона Пит Хегсет посетит Европу, где на заседании контактной группы по ситуации на Украине собирается призвать союзников США к скорейшему завершению конфликта. Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства.

Встреча пройдет на базе «Рамштайн» в Брюсселе 12 февраля. Однако председательствовать там впервые будут не США, а Великобритания. По данным Пентагона, Хегсет собирается обратиться к союзникам Штатов.

Пентагон отметил, что на собрании Хегсет собирается подтвердить стремление президента Дональда Трампа к дипломатическому завершению конфликта на Украине в максимально короткие сроки. Также секретарь подчеркнет необходимость усиления лидерской роли Европы в поддержке Украины.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Дональд Трамп за две недели у власти уже перевернул весь мир, прекратив поддержку Украины в конфликте с Россией и проведя ряд реформ.

По его словам, все в Евросоюзе видят приближение «торнадо Трампа», но большинство еще думают, что смогут от него убежать. По его мнению, с приходом нового президента США придется попрощаться с прежними правилами мировой торговли, так как Трамп будет отстаивать американские интересы, даже если придется пойти против Европы.

Ранее Трамп заявил о планах переговорить с Путиным.