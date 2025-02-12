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Фон дер Ляйен объяснила вице-президенту США, каким должен быть мир на Украине

Фон дер Ляйен подчеркнула Вэнсу приверженность ЕС к справедливому миру на Украине
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MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время встречи с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом отметила приверженность Евросоюза к справедливому и длительному миру для Украины. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи.

После саммита по искусственному интеллекту в Париже фон дер Ляйен и вице-президент Вэнс подтвердили прочность отношений между ЕС и США и их жизненно важную роль в современном геополитическом ландшафте, отметили в ЕК.

«Председатель фон дер Ляйен подчеркнула приверженность ЕС справедливому и длительному миру для Украины. Она подчеркнула необходимость дальнейшего единства в оказании непоколебимой поддержки Украине», – говорится в заявлении.

До этого стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Украинская сторона представит позицию Киева по прекращению конфликта и достижению «длительного и прочного мира». Для этого Украина хочет обсудить гарантии безопасности.

Ранее на Западе усомнились в скором достижении мира на Украине.

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