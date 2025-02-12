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В Минпросвещения назначили нового главу департамента после слов Агре о романтике дискотек

Минпросвещения сменило главу департамента после слов Агре о свиданиях в школе
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Министерство просвещения Российской Федерации

Исполняющей обязанности главы департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ стала Анна Тимофеева. Об этом говорится на сайте ведомства.

Директором департамента госполитики в сфере воспитания была Наталья Агре. Она уволилась по собственному желанию. Агре уточнила, что приняла решение об уходе еще в конце прошлого года.

31 января Агре в ходе круглого стола «От народосбережения — к народоумножению» комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявила, что нужно вернуть школьные дискотеки. По ее словам, только 8% детей хотят начать свою семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года. Причина, на взгляд женщины, кроется в том, что государство не создало условий для романтических отношений между школьниками. Агре объяснила, что на дискотеках мальчики смогут звать девочек на свидания.

30 января в Минздраве заявили, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю современную историю страны.

Ранее в Госдуме предложили последовать примеру Японии для повышения рождаемости.

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