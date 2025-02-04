Глава департамента Минпросвещения, выступавшая за школьные дискотеки, уволилась

Начальница департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре подала в отставку по собственному желанию. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, так и есть. По собственному желанию... Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу», — сказала чиновница.

31 января Агре в ходе круглого стола «От народосбережения — к народоумножению» комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявила, что нужно вернуть школьные дискотеки.

По ее словам, только 8% детей хотят начать свою семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года. Причина, на взгляд женщины, кроется в том, что государство не создало условий для романтических отношений школьников.

Агре объяснила, что на мероприятия по типу дискотек мальчики смогут звать девочек на свидания.

30 января в Минздраве заявили, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю современную историю страны.

Ранее патриарх Кирилл назвал условия для улучшения демографии в России.