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Посол отверг заявление Дании о якобы готовности России воевать с НАТО

Барбин: утверждения разведки Дании о якобы готовности РФ к войне с НАТО ошибочны
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Утверждения разведки Дании о якобы готовности России начать войну со странами НАТО после окончания конфликта на Украине бездоказательны и ошибочны. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в беседе с телерадиокомпанией DR.

Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована в военном конфликте с Североатлантическим альянсом. Он также обратил внимание, что датская разведслужба не предоставила никаких доказательств своим утверждениям и оперирует только спекуляциями и предположениями.

Разведывательная служба (FE) Вооруженных сил Дании заявила, что Россия в течение приблизительно пяти лет может подготовиться к крупномасштабной войне в Европе, в которую США не вмешаются. При этом одновременное ведение РФ боевых действий на Украине и еще где-либо датские разведчики назвали «маловероятным».

В начале февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны повышать расходы на оборону и готовиться к войне, чтобы ее избежать.

Ранее Путин обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях.

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