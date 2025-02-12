В Северной Корее раскритиковали заявления Трампа о Газе

Заявления президента США Дональда Трампа о судьбе сектора Газа и действия предыдущей администрации свидетельствуют о «разбойнической натуре» американского государства, которое попирает права других стран и народов. Такая оценка дана в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

4 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

В статье ЦТАК говорится, что весь мир возмущен «свирепым и резким» заявлением Трампа, «безжалостно попирающим малейшие ожидания палестинцев», желающих мира на Ближнем Востоке и нормальной жизни.

В Северной Корее заявили, что «гегемонистские агрессивные амбиции» Соединенных Штатов по установлению мирового господства ясно демонстрируются не прошлым и историей, а происходящим сейчас в секторе Газа.

Журналисты назвали США «свирепым грабителем», который ради своих интересов безжалостно пренебрегает жизнью и попирает права других стран и народов, отбирает территории и суверенитет.

Ранее Трамп пообещал не покупать сектор Газа.