На Западе усомнились в скором достижении мира на Украине

Странам Запада следует готовиться к длительному и чрезвычайно сложному процессу по установлению мира на Украине. Об этом написал экс-посол Германии в США и Британии, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Politico.

В материале эксперт отметил, что скептически относится к точке зрения, что мир находится на пути к урегулированию конфликта Москвы и Киева, которое будет завершено за недели путем прямых переговоров России и США.

«Идея о том, что все, что нужно, — это установление гарантий безопасности для Украины и линия прекращения огня вдоль нынешней линии фронта, — это выдача желаемого за действительное Западом. Нам нужно готовиться к гораздо более длительному и чрезвычайно сложному процессу, который займет много месяцев», — предупредил Ишингер.

До этого издание Asia Times писало, что администрации президента США Дональда Трампа не удастся немедленно договориться о всеобъемлющей сделке по Украине, и Вашингтону нужно придумать «первоначальное решение», чтобы остановить боевые действия.

Ранее профессор раскрыл, с чего начнется путь к миру на Украине.