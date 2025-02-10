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Вице-президент США Ди Вэнс проведет встречу с Зеленским

Ди Вэнс встретится с Зеленским на конференции по безопасности в Мюнхене
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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Об этом сообщает CBS News.

Зеленский возглавит украинскую делегацию на мероприятии, Ди Вэнс — американскую.

По данным «Страны.ua», украинская сторона представит позицию Киева по прекращению конфликта и достижению «длительного и прочного мира». Для этого Украина хочет обсудить гарантии безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявлял журналистам 7 февраля, что он «может встретиться» с украинским лидером в Вашингтоне в ближайшие дни.

«Вероятно, на следующей неделе я встречусь с президентом Зеленским и, вероятно, поговорю с президентом Путиным. Я хотел бы, чтобы эта война закончилась», — сказал американский лидер.

CBS также напомнил, что на прошлой неделе украинская делегация провела встречу в Государственном департаменте США со спецпредставителем по отношениям между Украиной и Россией генералом Китом Келлоггом.

Ранее Трамп отказался раскрыть детали своих контактов с Путиным.

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