Осужденный в России Фогель заявил о помиловании Путиным

Возвращенный из России американец Фогель сообщил, что был помилован Путиным

Бывший сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель, который ранее был осужден в РФ, заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что был помилован президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Незадолго до этого Фогель вернулся в Соединенные Штаты после обмена с Россией. Позже он встретился с Трампом в Белом доме.

11 февраля специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Американца освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел Уиткофф.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Ранее в Белом доме назвали освобождение Фогеля хорошим знаком на пути к завершению украинского конфликта.