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Шольц признался, что должен был распустить правительство Германии раньше

Шольц сообщил, что ему стоило распустить правительство Германии раньше
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Axel Schmidt/Reuters

Канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц допустил, что ему стоило распустить правительство раньше. Об этом пишет газета Tagesspiegel.

«Вероятно, мне стоило распустить правительство раньше», — сказал он и сравнил себя с капитаном спортивной команды, который не отходит во время игры к краю поля.

Шольц обратил внимание на то, что партнеры по коалиции должны были «немного больше стараться».

Накануне кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц обвинил политику действующего канцлера Шольца в росте популярности правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По его словам, самое серьезное бремя, которое Германия выносит из работы Шольца и его правительства, это тот факт, что АдГ практически удвоит свои результаты на грядущих выборах.

В конце декабря 2024 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что принял решение распустить парламент и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Предложение о роспуске бундестага было направлено Штайнмайеру Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство.

Ранее в США испугались, что правительство Германии рухнуло «в опасное для Европы время».

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