В Германии распустили бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что принял решения распустить бундестаг (парламент) и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Об этом сообщает Bild.

«Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года», — заявил он.

Штайнмайер передал это уведомление председателю бундестага.

20 декабря сообщалось, что Штайнмайер намерен принять решение о роспуске бундестага 27 декабря. 16 декабря немецкий парламент проголосовал за вынесение кабинету министров канцлера Олафа Шольца вотума недоверия.

7 ноября Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Также своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер.

Ранее Шольц заявил, что Германия не будет помогать Украине в ущерб себе.