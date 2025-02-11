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Кандидат в канцлеры ФРГ объяснил рост популярности правых в Германии

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц обвинил политику Шольца в росте популярности правых
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Sebastian Willnow/Global Look Press

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц обвинил политику действующего канцлера Олафа Шольца в росте популярности правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, самое серьезное бремя, которое Германия выносит из работы Шольца и его правительства, это тот факт, что АдГ практически удвоит свои результаты на грядущих выборах. Он подчеркнул, что правая партия на прошлых выборах получила около 10% голосов, а на будущих, по данным опросов, АдГ получит около 20%. По мнению Мерца, это произошло из-за правительственной политики СДПГ, «Зеленых» и «Свободной демократической партии».

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что «Альтернатива для Германии» (АдГ) способна спасти ФРГ.

Также Мерц заявил, что его партия не будет сотрудничать с «Альтернативой для Германии». По его словам, «на это все могут положиться».

Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля.

Ранее Шольц обвинил Фридриха Мерца в переменчивой позиции по Украине.

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