В США испугались, что правительство Германии рухнуло «в опасное для Европы время»

Правительство Германии после вынесения канцлеру ФРГ Олафу Шольцу вотума недоверия «рухнуло в опасное для Европы время». Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Правительство Германии рухнуло в опасное для Европы время… (Это. – прим. ред.) усилило политическую нестабильность в одной из самых мощных экономик континента», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что вынесение вотума недоверия Шольцу усугубило кризис лидерства по всей Европе в период растущих проблем в экономике и безопасности.

По оценке NYT, конфликт на Украине обострился, Россия якобы стала выдвигать «все более суровые угрозы в адрес Киева и его сторонников», избранный президент Дональд Трамп готовится вступить в должность в Соединенных Штатах. Все это, пишет газета, «ставит новые вопросы о торговых отношениях и военной обороне европейцев».

Вместе с тем, напоминает NYT, проблемы также наблюдаются и у Франции. И Германия, и Франция «погрязли в дебатах о том, как лучше всего оживить свои экономики», которые находятся в затруднительном положении, преодолеть растущие социальные разногласия, ослабить беспокойство избирателей по поводу иммиграции и укрепить национальную оборону.

16 декабря немецкий парламент (бундестаг) проголосовал за вынесение кабинету министров Шольца вотума недоверия.

Если результаты голосования утвердит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

Шольц на фоне этих событий предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент ФРГ.

Ранее Шольц рассказал, что будет, если «Путин победит на Украине».