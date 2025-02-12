Дональд Трамп подписал указ о сокращении численности правительства США в соответствии с инициативами Департамента эффективности государственного управления (DOGE) во главе с Илоном Маском. Документ цитирует «Интерфакс».

Указ предполагает значительное сокращение в штате ведомств и правительственных агентств США.

«Агентства смогут нанимать не более одного сотрудника на каждые четыре сотрудника, которые увольняются с федеральной службы», — говорится в тексте.

Перед этим сотрудникам ведомств американского правительства было предложено уволиться за компенсацию в размере восьми окладов и сохранения некоторых льгот на восемь месяцев.

До этого суд заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID за рубежом.

7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Ранее Newsweek рассказал, как Трамп сыграл на руку Путину.