Суд заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID

Суд заблокировал план президента США Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) за рубежом. Об этом пишет The Hill.

Решение суда запрещает властям США отправить в административный отпуск и вывезти из стран, где они работают, около 2,2 тысячи сотрудников USAID. Вердикт суда будет действовать до 14 февраля включительно. Также суд постановил восстановить в должностях около 500 временно отстраненных от работы сотрудников USAID. 12 февраля состоится новое судебное слушание по данному вопросу.

7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Сам Трамп заявлял, что решения по USAID не подлежат пересмотру из-за коррумпированности агентства.

Ранее Маск пообещал проверить и другие агентства США после USAID.