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Суд заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID

The Hill: суд заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID за рубежом
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Cheryl Ravelo/Reuters

Суд заблокировал план президента США Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) за рубежом. Об этом пишет The Hill.

Решение суда запрещает властям США отправить в административный отпуск и вывезти из стран, где они работают, около 2,2 тысячи сотрудников USAID. Вердикт суда будет действовать до 14 февраля включительно. Также суд постановил восстановить в должностях около 500 временно отстраненных от работы сотрудников USAID. 12 февраля состоится новое судебное слушание по данному вопросу.

7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Сам Трамп заявлял, что решения по USAID не подлежат пересмотру из-за коррумпированности агентства.

Ранее Маск пообещал проверить и другие агентства США после USAID.

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