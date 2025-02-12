В политике стран ЕС по Украине заметили сдвиг после прихода Трампа

Страны Европы начали менять политику по Украине после прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Как отмечают журналисты, чтобы приспособиться к обещаниям Трампа положить конец конфликту в первые сто дней своего президентства, европейские лидеры пытаются проявить жесткость и силу, чтобы, как выразился бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд, быть «за столом, а не в меню». Еще одним следствием прихода Трампа к власти стало то, что лидеры европейских государств стали выражать большую готовность к тому, чтобы отправить своих миротворцев на Украину. При этом заявления о поддержке Киева все еще остаются неизменными.

4 февраля Трамп предложил Киеву оружие в обмен на редкоземельные металлы Украины, после чего США возобновили поставки оружия Украине. Кроме того, агентство Reuters писало, что Трамп намерен подтолкнуть Европу к увеличению закупок оружия для Киева.

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post сообщил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее США приостановили разработку мирного плана по Украине для консультаций с НАТО.