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СМИ: Трамп хочет подтолкнуть Европу к увеличению закупок вооружений для Украины

Reuters: Трамп намерен подтолкнуть Европу к увеличению закупок оружия для Киева
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа собирается подтолкнуть Европу приобрести больше американского оружия для Украины в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

«Этот шаг может улучшить переговорную позицию Киева», — говорится в публикации.

Вопрос закупки оружия американские чиновники планируют обсудить с европейскими союзниками во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в беседе с агентством подчеркнул, что оружие, поставки которого Киеву были одобрены при экс-главе Белого дома Джо Байдене, по-прежнему поступает на Украину.

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post сообщил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее в США раскритиковали возобновление поставок оружия Украине.

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