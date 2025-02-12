Рубио раскрыл планы Трампа по возвращению американцев, осужденных в России

Рубио сообщил, что Трамп намерен вернуть всех американцев, осужденных в России

Президент США Дональд Трамп планирует вернуть всех американских граждан, осужденных в России. Об этом говорится в заявлении главы госдепартамента США Марко Рубио, опубликованном на сайте федерального органа.

«Освобождение Марка [Фогеля] также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой», — отметил Рубио.

Накануне сообщалось, что бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в РФ срок по делу о контрабанде наркотиков, покинет Россию в рамках обмена заключенными. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Позже Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Президент США допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения между США и России балансируют на грани разрыва.