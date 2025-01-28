Глава администрации Ростова-на-Дону подал в отставку

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской думы.

Как поделился собеседник агентства, Логвиненко написал заявление об отставке по собственному желанию накануне в конце рабочего дня.

«Вопрос о его отставке включен в повестку заседания городской думы, которое состоится сегодня», — поделился собеседник агентства.

Логвиненко работал в администрации Ростова-на-Дону с 2019 года, занимая различные должности. С 23 октября 2019 года возглавлял администрацию города.

До этого в городской администрации сообщили, что первым замглавы администрации Ростова-на-Дону стал Александр Скрябин, который был заместителем губернатора Ростовской области.

Скрябин окончил Ростовский государственный строительный университет, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение». С 2020 года Скрябин исполнял обязанности заместителя губернатора Ростовской области, а с 11 сентября 2023 года — первого заместителя губернатора.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону прокомментировал выброс нефтепродуктов.