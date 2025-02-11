Мэр Магадана Гришан подал в отставку

Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке, 12 февраля его рассмотрит Магаданская городская дума. Об этом сообщает РИА Новости.

«‎Да, подал заявление об отставке. Если говорить о дальнейших планах, перейду к усиленным хоккейным тренировкам», — прокомментировал глава города.

Мэром города Магадана Гришан стал в 2013 году по решению Гордумы, отмечает агентство. Позже, в конце 2020 года он заявлял об отставке и говорил, что не хочет оставаться на должности. Но тогда другой кандидатуры на пост главы города не было. При повторном проведении конкурса заявления подали 27 человек, включая Гришана. Конкурсная комиссия заслушала выступления всех претендентов на пост мэра и вновь проголосовала за Гришана.

В конце января этого года подал в отставку глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он работал в администрации Ростова-на-Дону с 2019 года, занимая различные должности. С 23 октября 2019 года возглавлял администрацию города.

До этого в городской администрации сообщили, что первым замглавы администрации Ростова-на-Дону стал Александр Скрябин, который был заместителем губернатора Ростовской области.

Ранее президент Румынии заявил о своей скорой отставке.