Трамп заявил, что Россия хорошо отнеслась к США, вернув Фогеля

Трамп сообщил, что Россия очень хорошо отнеслась к США, вернув американца Фогеля

Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», — отметил он.

Президент США допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине.

Накануне сообщалось, что бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в РФ срок по делу о контрабанде наркотиков, покинет Россию в рамках обмена заключенными.

По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения между США и России балансируют на грани разрыва.