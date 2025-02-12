В Польше заявили о готовности Евросоюза к торговой войне с США

Страны Евросоюза готовы к торговой войне с США. Об этом заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш Левандовский в эфире радиостанции RMF FM.

«Мы знаем, что Трамп не выигрывал предыдущие тарифные войны и живет ностальгией по началу 20 века, когда США жили за счет тарифов. Мы готовы к войне, но мы ее не хотим <…> Мы можем выдержать эту войну, но зачем она нам? Торговые войны обедняют обе стороны», — отметил он.

По мнению Левандовского, у Трампа «купеческий» подход к международным отношениям.

В начале февраля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Накануне Трамп велел ввести пошлины на весь импорт в США стали и алюминия в размере 25%. Меры вступят в силу 4 марта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «глубоко сожалеет» о данном решении Трампа. Она отметила, что Европейский союз ответит жесткими и соразмерными мерами на ввод пошлин со стороны США.

Ранее стало известно, что торговые пошлины Трампа обвалили евро.