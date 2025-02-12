Пушков допустил, что Трамп не ограничиться разоблачением USAID

Сенатор Пушков сообщил, что Трамп может не остановиться на разоблачении USAID

Президент США Дональд Трамп может организовать расследования не только в агентстве США по международному развитию (USAID). Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Одними лишь разоблачениями USAID дело при Трампе не ограничится», — отметил он.

Пушков обратил внимание на то, что в США поступило обращение в правоохранительные органы с обвинением администрации экс-президента Джо Байдена, губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро и бывшего директора ФБР Кристофера Рэя в организации покушения на Трампа в июле 2024 года.

«Если верить информатору, то экс-глава ФБР Рэй и руководитель полиции штата Пенсильвания Кристофер Пэрис якобы координировали организацию покушения», — рассказал сенатор.

Кроме того, в обращении сказано о том, что члены администрации Байдена блокировали попытки сообщить Секретной службе и аппарату ФБР сведения о существовании заговора, добавил Пушков.

9 февраля стало известно, что Трамп поручил Секретной службе предоставить ему всю информацию о двух мужчинах, совершавших покушение на его жизнь в 2024 году во время предвыборной кампании. По словам главы Белого дома, от него долго скрывали эту информацию.

Ранее Трамп ответил на вопрос о доверии Секретной службе США после двух покушений.