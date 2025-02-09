Трамп потребовал данные о покушавшихся на него во время предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп поручил Секретной службе предоставить ему всю информацию о двух мужчинах, совершавших покушение на его жизнь в 2024 году во время предвыборной кампании. Об этом президент Соединенных Штатов заявил американской газете New York Post.

Трамп уточнил, что хочет получить данные о двух нападавших и узнать, почему у одного было несколько телефонов, а другой использовал иностранные приложения. По словам президента США, от него долго скрывали эту информацию.

15 сентября во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали. Американские СМИ сообщали, что подозреваемый – 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

13 июля выступление Дональда Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности. Одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Ранее Трамп ответил на вопрос о доверии Секретной службе США после двух покушений.