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Сибига рассказал о попытках создать «Украинский легион» в Польше

Глава МИД Сибига: Варшава и Киев продолжают создавать «Украинский легион»

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша и Украина продолжают заниматься созданием «Украинского легиона», несмотря на то, что нет желающих вступать в его ряды. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига журналистам после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, передает РИА Новости.

16 ноября польское радио RMF24 сообщило, что проект создания в Польше «Украинского легиона» полностью провалился. СМИ отметило, что заверения властей Украины о том, что в «легион» записались свыше 500 человек, не соответствуют действительности. Так, по информации RMF24, «количество готовых к обучению в разы меньше» и не превышает трех десятков человек.

О попытке формирования в Польше «Украинского легиона» из живущих в странах Евросоюза украинских граждан стало известно летом. 8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое соглашение по безопасности между Польшей и Украиной обязывает Варшаву предоставить площадку для создания добровольческого батальона с дальнейшим обучением желающих военному делу.

Ранее в ФСБ раскрыли численность «Интернационального легиона» Украины.

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