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В Польше заявили о провале проекта создания «украинского легиона»

RMF24: в «украинский легион» в Польше записались менее 30 человек

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Проект создания в Польше «украинского легиона» полностью провалился: в реальности на обучение записались менее 30 человек. Об этом сообщает польское радио RMF24.

В публикации отмечается, что заверения киевских властей о том, что в «легион» записались более 500 человек, не соответствуют действительности: «как неофициально узнал репортер RMF FM, количество готовых к обучению в разы меньше» и не превышает трех десятков человек.

Собеседники радио заявили, что проводить учения нет никакого смысла, потому что на самом деле обучаться некому.

«На практике речь идет об отсутствии желающих. Это означает, что обучение в Польше не началось и не будет, если эта ситуация сохранится», — сообщает RMF24.

О попытке формирования в Польше «украинского легиона» из живущих в странах Евросоюза граждан Украины стало известно четыре месяца назад. 8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое соглашение по безопасности между Польшей и Украиной обязывает Варшаву предоставить площадку для создания добровольческого батальона с дальнейшим обучением желающих военному делу.

В октябре в Минобороны Польши уже сообщали, что польские военные ждут украинцев на обучение, но те не идут.

Ранее глава МИД Польши заявил, что разочарован поведением Украины.

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