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Названо число прошедших обучение в Польше военных ВСУ

Польша обучила около 25 тысяч военных ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Около 25 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли обучение на территории Польши. Об этом свидетельствуют данные специального доклада Центра восточноевропейских исследований, которые приводит канцелярия президента республики на своем сайте.

«На сегодняшний день мы обучили около 25 000 украинских солдат, 14 500 из них — в рамках миссии [ЕС по военной помощи Украине] EUMAM», — говорится в тексте доклада.

В докладе уточняется, что польские специалисты занимаются подготовкой летчиков, танкистов, артиллеристов, тыловиков и техников. При этом обучение проходит как на командном уровне, так и в составе подразделений. Всего было подготовлено более 500 учебно-тренировочных программ.

9 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не даст сильнее вовлечь себя в конфликт на Украине в связи с ожидаемым падением интереса США к помощи украинской стороне. По его словам, данные о плане урегулирования ситуации с дальнейшими гарантиями для Киева, которые якобы находятся у команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа, являются спекуляциями.

Ранее в МИД Польши связали переговоры по Украине с установлением нового мирового порядка.

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