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В Европе заявили об отсутствии у США плана по Украине

Fox News: европейский чиновник сообщил об отсутствии у США плана по Украине
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Gleb Garanich/Reuters

В настоящее время у властей США нет конкретного плана по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил европейский чиновник на условиях анонимности в беседе с телеканалом Fox News.

«Все опции по завершению [конфликта] находятся на рассмотрении. Направление действий будет определять [президент США Дональд] Трамп», — отметил он.

По его мнению, переговоры между Трампом, президентом России Владимиром Путины и украинским лидером Владимиром Зеленский «будут тяжелыми». Чиновник добавил, что для ужесточения санкции «имеется множество возможностей».

Накануне спецпредставитель США по России и Украине Кит Келлог сообщил, что Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

По данным агентства Associated Press, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и сам Келлог входят в число должностных лиц администрации Трампа, которые отправятся в Германию на Мюнхенскую конференцию. Все они могут принять участие в «важных переговорах» с Зеленским и его командой на полях мероприятия.

Ранее Трамп заявил о прогрессе по мирному урегулированию на Украине.

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