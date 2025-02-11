Трамп заявил о прогрессе по мирному урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе по мирному урегулированию на Украине. Соответствующее заявление он сделал в Белом доме.
«Мы достигаем некоторого хорошего прогресса», — сказал Трамп.
Соответствующее заявление он сделал во время встречи с королем Иордании Абдаллой II.
В Пентагоне 11 февраля также заявляли, что Трамп рассчитывает на скорейшее урегулирование конфликта.
11 февраля сам Трамп в интервью Fox News еще раз заявил о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию на Украине.
При этом накануне стало известно, что администрация Трампа приостановила подготовку мирного плана по Украине, чтобы провести дополнительные переговоры с союзниками по НАТО. Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог отметил, что Трамп хочет учесть мнение европейских стран.
Ранее Трамп подтвердил, что отправил министра финансов США на Украину.