Трамп заявил о прогрессе по мирному урегулированию на Украине

Трамп заявил о хорошем прогрессе по мирному урегулированию кризиса на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе по мирному урегулированию на Украине. Соответствующее заявление он сделал в Белом доме.

«Мы достигаем некоторого хорошего прогресса», — сказал Трамп.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с королем Иордании Абдаллой II.

В Пентагоне 11 февраля также заявляли, что Трамп рассчитывает на скорейшее урегулирование конфликта.

11 февраля сам Трамп в интервью Fox News еще раз заявил о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию на Украине.

При этом накануне стало известно, что администрация Трампа приостановила подготовку мирного плана по Украине, чтобы провести дополнительные переговоры с союзниками по НАТО. Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог отметил, что Трамп хочет учесть мнение европейских стран.

Ранее Трамп подтвердил, что отправил министра финансов США на Украину.