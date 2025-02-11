Слуцкий назвал истерикой слова Каллас об урегулировании на Украине без Европы

Слова верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о невозможности соглашения по украинскому конфликту без участия Европы являются истерикой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Заявления главы европейской дипломатии Каллас о невозможности заключения соглашения без участия ЕС больше похожи на истерику», — отметил он.

Слуцкий подчеркнул, что «участие Европы» лишь способствовало затягиванию конфликта.

11 февраля Каллас в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила, что «не видит» никакого соглашения по урегулированию конфликта на Украине без участия ЕС. Она добавила, что европейская помощь Украине — это не благотворительность, страны ЕС инвестируют «собственную безопасность».

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что участие Евросоюза и Украины в переговорах между Россией и США по вопросу украинского конфликта грозит их срывом.

Ранее Зеленский назвал условия для переговоров по Украине.