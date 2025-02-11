В Европе заявили, что ЕС должен принимать участие в мирных переговорах по Украине

Кая Каллас: ЕС не примет договор по Украине без участия Европы в его достижении

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не может быть никакого соглашения по урегулированию на Украине, достигнутого без участия Европы. Об этом она сказала в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Она подчеркнула, что «эта война» идет на территории Европы, касается как ее, так и Украины.

«Чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо. Не вижу никакого соглашения без участия ЕС», — сказала Каллас.

Дипломат добавил, что европейская помощь Украине — это не благотворительность, страны ЕС инвестируют «собственную безопасность».

В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участие Евросоюза и Украины в переговорах между Россией и США по вопросу украинского конфликта грозит их срывом.

В российском МИД также добавили, что основой для будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу.

Ранее Зеленский назвал условия для переговоров по Украине.