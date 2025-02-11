Трамп оценил возможность освобождения заложников ХАМАС к назначенному сроку

Трамп считает, что ХАМАС не успеет освободить заложников к полудню субботы

Президент США Дональд Трамп считает, что палестинское движение ХАМАС не сможет уложиться к полудню 15 февраля для освобождения заложников. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, подобная ситуация ставит под угрозу соглашение о прекращении огня в Газе.

Трамп добавил, что палестинцы смогут безопасно жить в любом другом месте, кроме сектора Газа.

До этого Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех израильских заложников к полудню 15 февраля, в противном случае режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен.

11 февраля представители ХАМАС заявили о возможной приостановке освобождения заложников, если Израиль не будет выполнять все условия соглашения о перемирии.

Позднее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит всех заложников к полудню субботы, 15 февраля.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.