Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Думаю, что-то будет»: Трамп заявил о прогрессе по урегулированию на Украине

Трамп сообщил о прогрессе по мирному урегулированию на Украине
close
Kevin Lamarque/Reuters

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о прогрессе по мирному урегулированию на Украине.

Политик сообщил, что на прошлой неделе удалось достигнуть «огромного прогресса».

«Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной. Думаю, что-то будет», — сказал Трамп.

После вопроса о том, смогут ли США привлечь к переговорам обе стороны конфликта, глава государства предположил, что это случится. Он также обратил внимание на то, что страна потратила на Украину в два или три раза больше, чем страны ЕС, а это не должно было произойти.

Накануне стало известно, что администрация Трампа приостановила подготовку мирного плана по Украине, чтобы провести дополнительные переговоры с союзниками по НАТО. Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог, который отправляется в Европу, заявил, что Вашингтон хочет учесть мнения европейских лидеров, прежде чем окончательно сформулировать инициативу. В Россию Келлог не собирается. Тем временем Москва утверждает, что пока не получила конкретных предложений, а Киев отказывается рассматривать варианты, которые, по его мнению, ослабят обороноспособность Украины.

Ранее Трамп допустил, что Украина может стать Россией.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами