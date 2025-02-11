«Думаю, что-то будет»: Трамп заявил о прогрессе по урегулированию на Украине

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о прогрессе по мирному урегулированию на Украине.

Политик сообщил, что на прошлой неделе удалось достигнуть «огромного прогресса».

«Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной. Думаю, что-то будет», — сказал Трамп.

После вопроса о том, смогут ли США привлечь к переговорам обе стороны конфликта, глава государства предположил, что это случится. Он также обратил внимание на то, что страна потратила на Украину в два или три раза больше, чем страны ЕС, а это не должно было произойти.

Накануне стало известно, что администрация Трампа приостановила подготовку мирного плана по Украине, чтобы провести дополнительные переговоры с союзниками по НАТО. Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог, который отправляется в Европу, заявил, что Вашингтон хочет учесть мнения европейских лидеров, прежде чем окончательно сформулировать инициативу. В Россию Келлог не собирается. Тем временем Москва утверждает, что пока не получила конкретных предложений, а Киев отказывается рассматривать варианты, которые, по его мнению, ослабят обороноспособность Украины.

Ранее Трамп допустил, что Украина может стать Россией.