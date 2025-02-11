Шеф Пентагона рассказал об ожиданиях Трампа насчет мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на «скорое» достижение мирной сделки по Украине, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США должны обеспечивать безопасность Израиля и мирное разрешение российско-украинского конфликта.

Он подчеркнул, что с заключением мирной сделки Вашингтон сможет завершить оценку развертывания сил.

11 февраля американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию на Украине.

При этом накануне стало известно, что администрация Трампа приостановила подготовку мирного плана по Украине, чтобы провести дополнительные переговоры с союзниками по НАТО. Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог, который отправляется в Европу, заявил, что Вашингтон хочет учесть мнения европейских лидеров, прежде чем окончательно сформулировать инициативу. В Россию Келлог не собирается. Тем временем Москва утверждает, что пока не получила конкретных предложений, а Киев отказывается рассматривать варианты, которые, по его мнению, ослабят обороноспособность Украины.

Ранее Трамп допустил, что Украина может стать Россией.