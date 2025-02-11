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Шеф Пентагона рассказал об ожиданиях Трампа насчет мирной сделки по Украине

Хегсет: Трамп рассчитывает на скорую мирную сделку по Украине
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Andrew Harnik/AP

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на «скорое» достижение мирной сделки по Украине, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США должны обеспечивать безопасность Израиля и мирное разрешение российско-украинского конфликта.

Он подчеркнул, что с заключением мирной сделки Вашингтон сможет завершить оценку развертывания сил.

11 февраля американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию на Украине.

При этом накануне стало известно, что администрация Трампа приостановила подготовку мирного плана по Украине, чтобы провести дополнительные переговоры с союзниками по НАТО. Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог, который отправляется в Европу, заявил, что Вашингтон хочет учесть мнения европейских лидеров, прежде чем окончательно сформулировать инициативу. В Россию Келлог не собирается. Тем временем Москва утверждает, что пока не получила конкретных предложений, а Киев отказывается рассматривать варианты, которые, по его мнению, ослабят обороноспособность Украины.

Ранее Трамп допустил, что Украина может стать Россией.

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