Политолог напомнил о событии, которое может предопределить судьбу Украины

Мюнхенская конференция по безопасности, которая стартует 14 февраля, станет важным событием на украинском треке. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт напомнил, что на мероприятие приедет, с одной стороны, один из главных критиков продолжения украинского конфликта — вице-президент США Джей Ди Вэнс, а с другой спецпосланник лидера Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог, который представляет «ястребиное крыло» в американской администрации.

«С их стороны, я думаю, мы услышим определенные предложения по украинскому направлению, возможно, они уже озвучат то, идут ли переговоры, как они проходят и в каком виде, какие условия, скажем, уже могут обсуждаться, а какие были, допустим, отвергнуты Россией, и поэтому их придется корректировать», — сказал Дудаков.

Как сообщил Келлог агентству Associated Press, президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Ранее эксперты Мюнхенской конференции назвали главные вызовы 2025 года.