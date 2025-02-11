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В Минэнерго США раскрыли последствия санкций против нефтяной отрасли РФ

Минэнерго США: последние санкции против РФ лишь немного сократят ее добычу нефти
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Максим Богодвид/РИА Новости

Последние санкции США против российской энергетики лишь немного сократят прогноз по добыче нефти в России. Об этом сообщается в отчете Управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, пишет ТАСС.

В тексте отмечается, что новые ограничения в отношении нефтяной отрасли России окажут влияние на мировые маршруты поставок «черного золота».

Американское министерство энергетики ожидает, что добыча жидких углеводородов в России в 2025 году составит 10,45 млн баррелей в сутки, а в 2026 году — 10,58 млн баррелей в сутки, указано в документе.

11 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров писало, что китайским нефтеперерабатывающим заводам предложили закупить российскую сырую нефть ESPO (ВСТО) по сниженной цене. По информации журналистов, подобное предложение поступило на фоне санкций США. Авторы обратили внимание, что американские рестрикции оказали существенное влияние на рынок. В частности, речь идет об усложнившейся логистике и появлении административных барьеров.

В январе США ввели санкции против 161 российского танкера, которые задействованы в транспортировке углеводородов из России. После случившегося 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

Ранее Зеленский призвал союзников Киева ужесточать санкции и снизить возможности нефтяной отрасли РФ.

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