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В США заявили, что Китаю предложили российскую нефть по сниженной цене

Bloomberg: китайским НПЗ предложили закупить российскую нефть по сниженной цене
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Максим Богодвид/РИА Новости

Китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) предложили закупить российскую сырую нефть ESPO (ВСТО) по сниженной цене. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

По информации журналистов, подобное предложение поступило на фоне санкций США. Авторы обратили внимание, что американские рестрикции оказали существенное влияние на рынок. В частности, речь идет об усложнившейся логистике и появлении административных барьеров. Так, нефть с поставкой в марте торгуется с премией от $2 до $3 за баррель по сравнению с маркой ICE Brent. В январе сырье с поставкой на аналогичных условиях продавалось с премией $5 за баррель и выше.

В январе данные Главного таможенного управления КНР показали, что по итогам 2024 года Китай увеличил импорт российской нефти на 1,3% по сравнению с 2023 годом. Согласно статистике, в прошлом году объем поставок сырья из России в КНР составил 108,47 млн тонн.

Ранее Россия резко увеличила поставки одного товара в Китай.

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