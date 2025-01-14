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Десятки танкеров с нефтью из России встали на якорь из-за санкций США

Reuters: 65 танкеров с российской нефтью встали на якорь по всему миру
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Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/Reuters

65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь из-за санкций, которые объявил Минфин США 10 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов MarineTraffic и LSEG.

По словам источников агентства, всего под ограничения попали около 10% судов танкерного флота. Из 65 остановленных танкеров — 5 встали около китайских портов, 7 — у Сингапура. Прочие танкеры встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Известно, что 25 судов, ранее попавших под ограничения, уже заметили у иранских портов и неподалеку от Суэцкого канала.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение неназванного высокопоставленного индийского чиновника написало, что Индия откажется от взаимодействия с нефтяными танкерами, на которые США распространили санкции из-за их причастности к перевозке грузов для России.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

Ранее были названы последствия санкций США против российской нефти.

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